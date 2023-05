Alkoholisiert, unter Betäubungsmitteleinfluss und mit Drogen in der Tasche hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag einen 19-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Landauer Straße erwischt. Bei der Kontrolle wurde der junge Mann laut Polizeibericht zum Atemalkoholtest gebeten, der einen Wert von 1,1 Promille anzeigte. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten eine geringe Menge Cannabis in seinen Taschen und stellten es sicher. Wegen dieses Funds und weil er drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte, musste der 19-Jährige eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommen mehrere Verfahren zu.