Eine rasante Fahrt durch die Nacht hat sich am frühen Samstagmorgen ein 14-Jähriger E-Scooter-Fahrer geleistet. In der Landauer Straße wollte er sich einer Polizeikontrolle entziehen. Nach Angaben der Beamten beschleunigte der Jugendliche seinen Roller deutlich über 20 Kilometer pro Stunde und entzog sich zunächst der Kontrolle. Die Beamten nahmen gegen 1.30 Uhr die Verfolgung auf und konnten den Fahrer stellen. Dabei bemerkten sie, dass der E-Scooter weder zugelassen noch versichert war und der 14-Jährige keine Fahrerlaubnis hatte. Die Polizei übergab den Minderjährigen nach Abschluss des Protokolls seiner Mutter und leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.