Am Samstag waren nach Angaben der Polizei ein Volvo und ein E-Scooter in Maikammer in einen Unfall verwickelt. Wie die Polizei mitteilt, war eine Volvo-Fahrerin gegen 12.20 Uhr auf dem Hohlweg in Richtung L512 unterwegs. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr kreuzte ein jugendlicher E-Scooter-Fahrer, der mit seinem Gefährt in Richtung Diedesfeld unterwegs war, die Straße. Es kam zum Zusammenstoß, wobei am Volvo Schäden entstanden. Zwar unterhielt sich der E-Scooter-Fahrer kurz mit der Volvo-Fahrerin. Doch vor dem Austausch der Personalien brach der junge Mann das Gespräch ab und flüchtete in Richtung Diedesfeld. Der Jugendliche trug einen schwarzen Helm und ein grauschwarzes T-Shirt. Hinweise an die Polizei in Edenkoben: Telefon 06323 9550.