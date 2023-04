Die Neustadter Polizei hat am Mittwochmorgen in der Lilienthalstraße in Lachen-Speyerdorf einen E-Scooter-Fahrer erwischt, der unter Drogeneinfluss stand. Der 57-Jährige war auf dem Weg zur Arbeit und wurde um 7.15 Uhr kontrolliert. Da er bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Auffälligkeiten zeigte, wurde ein Drogentest vorgenommen. Dieser reagierte laut Polizei positiv auf die Stoffgruppen Amphetamin und Methamphetamin. Der 57-Jährige muss sich nun in einem Straf- und in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Der E-Scooter wurde einem Bekannten des Neustadters übergeben.