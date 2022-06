Das Unternehmen „Bird“ (www.bird.co) startet am Freitag, 10. Juni, den E-Scooter-Verleih in Neustadt. Laut Stadtverwaltung umfasst das Angebot unächst 150 Roller. 100 Roller stünden in der Kernstadt zur Verfügung, weitere 50 Roller würden auf alle Ortsteile verteilt. Mehr Informationen gibt es telefonisch unter +49 30 25557419 sowie per E-Mail an hilfe@bird.co. In Neustadt ist außerdem die Firma „Zeus“ vertreten.