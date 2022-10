E-Scooter einer Verleihfirma hatten unbekannte Diebe am Freitag gegen 18.15 Uhr auf einem Radweg am Adamsweg in Lachen-Speyerdorf im Visier. Laut Polizei stahlen sie einen der elektrischen Roller ganz, nur Trittblech und Kennzeichen wurden zurückgelassen. An zwei weiteren E-Scootern bauten sie die Akkus aus. Der Schaden wird mit rund 800 Euro beziffert. Mögliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.