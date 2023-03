Zu schnell und ohne Versicherungsschutz war am Dienstag um 13 Uhr laut Polizeibericht ein 16-Jähriger mit einem E-Scooter in der Robert-Stolz-Straße in Neustadt unterwegs. Die Beamten kontrollierten ihn, weil das Versicherungskennzeichen abgelaufen war. Ferner stellten sie fest, dass der E-Scooter schneller unterwegs war als die erlaubten 20 Kilometer pro Stunde. Eine Messung auf einem geeichten Prüfstand ergab einen Wert von 28 Kilometern pro Stunde. Laut Polizei benötigt der Jugendliche dafür einen Führerschein, welchen er aber nicht vorlegen konnte. Der 16-Jährige muss sich jetzt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.