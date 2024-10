Weil zu Beginn des neuen Jahres die E-Rechnung für alle Unternehmen verpflichtend eingeführt wird, findet kommende Woche in Neustadt eine umfassende Informationsveranstaltung statt. Der Bund der Selbständigen ( BDS), die Industrie- und Handelskammer sowie die Willkomm-Gemeinschaft und die Neustadter Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft haben den Abend gemeinsam organisiert. Referent am Mittwoch, 6. November, ab 18 Uhr in der Maximilianstraße 35 ist IHK-Experte Steffen Blaga. Er wird den Unternehmern aufzeigen, welche Anforderungen beim Thema E-Rechnung auf alle zukommen und welche Kriterien erfüllt werden müssen. Eine Anmeldung zum kostenlosen Vortrag ist per E-Mail an kontakt@bds-nw-sw.de möglich.

Jürgen Federmann, Vorsitzender des BDS Neustadt und Südliche Weinstraße, verdeutlicht: „Die Digitalisierungsrate bei Rechnungen liegt derzeit gerade mal bei zehn Prozent. Somit wird die Einführung der E-Rechnung ab Januar sicher noch eine große Herausforderung.“ Zumal viele Unternehmen seiner Einschätzung nach derzeit noch mit „ineffizienten Prozessen bei der Rechnungsstellung kämpfen“. Aktuell gebe es bei E-Rechnungen noch hohe Fehlerraten, unnötigen Mehraufwand sowie überhöhte Kosten – „und als Konsequenz das Festhalten an nicht-digitalen Rechnungen“. Daher bräuchten nun alle Informationen darüber, welche Anforderungen eine E-Rechnung, die mehr als eine PDF-Rechnung sei, erfüllen müsse, so Federmann. Er hoffe daher auf große Resonanz, denn alle Betriebe seien betroffen.