Man merkt es nicht, wenn man nur mal eben so draußen auf der Winzinger Straße vorbeidüst, aber es tut sich einiges auf dem Gelände der ehemaligen Club-Diskothek „Suite“, seit der Verein Socu im letzten Sommer das Ruder übernommen hat. Schon in Kürze soll hier der in Neustadt lange vermisste Kultur-Hotspot für junge Leute entstehen – und ein Knotenpunkt für die Kreativwirtschaft.

„Willkommen auf der Baustelle“, lacht Jochen Harms, der Socu-Vorsitzende, zu Beginn des Rundgangs. Auch der Begriff „Baustellen-Parties“ fällt