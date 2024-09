Die Mannheimer Autorin Katja Decher und der inzwischen international bekannten DJ Will Villa aus Haßloch sind die Protagonisten bei der nächsten „Literaturvilla“ am Donnerstag, 5. September, um 19 Uhr in der Parkvilla des Herrenhofs in Mußbach. Decher liest an diesem Abend aus ihrer vor drei Jahren im Haßlocher Baltrum-Verlag erschienene Coming-of-Age-Novelle „Loop – das Leben feiern“, die mitten hineinführt in die elektronische Musikszene der 1990er Jahre: Die 16-jährige Tari und ihre Clique jonglieren mit dem Drang nach Leben und dem zur Selbstzerstörung, erleben Freundschaft und Verrat, Liebe und Verlust, Sex und Macht. Und unter der Oberfläche verbergen sich viel tiefere Abgründe, als es zunächst scheint. Musikalisch und atmosphärisch ganz im Sinne dieses Buches wird DJ Will Villa das Publikum mit seinen selbst arrangierten Werken auch musikalisch in die E-Musik-Szene versetzen.

Katja Decher wurde 1980 in Alsfeld in Hessen geboren. Sie arbeitet im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie als freie Autorin. Literarisch tätig ist sie seit ihrem Germanistik-Studium in Köln. „Loop – das Leben feiern“ ist ihr Prosa-Debüt. DJ Will Villa wurde in den 1980ern in Medellín (Kolumbien) geboren, wuchs in Deutschland auf und pendelt als Künstler, Produzent und Tondesigner zwischen diesen beiden und vielen weiteren Ländern. Eintritt: 5 Euro, Schüler, Studierende und Azubis frei.