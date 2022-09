Hambach werde bei den Beratungen zum Haushalt 2023 eine weitere E-Ladesäule für den Parkplatz an der Dammstraße anmelden. Darüber hat Ortsvorsteherin Gerda Bolz am Donnerstag im Ortsbeirat informiert. Hintergrund sei, dass die bestehende Ladesäule „bisher immer von einem Unternehmen belegt wird“. Mit dem Antrag wolle man erreichen, dass sich die Stadt darum kümmere und das Angebot erweitere, so Bolz.