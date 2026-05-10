Der Theaterverein Haßloch ist das älteste Amateurtheater der Region. Zur Feier seines 100. Geburtstags nimmt es die Komödie „E gonz hääßi Sach“ leicht aktualisiert wieder auf.

Die Inszenierung lebt von ihrem temporeichen Witz und schrulligen Charakteren in nahezu virtuosen Variationen der Mundart. Die empfehlenswerte Produktion läuft noch bis zum 6. Juni im Zimmertheater Nicht zuletzt würdigt sie das prägende Engagement des heute 84-jährigen Georg Metzner, aus dessen Feder das Stück stammt. Bei seiner Entstehung in der Spielzeit 2004 führte Metzner noch Regie, bis 2022 fungierte er zudem noch einmal für einige Jahre als Vorstand des Vereins.

Die Wählergruppe „Uffwärts“ (abgekürzt „WU“), um welche dieser Haßlocher Schwank kreist, erfand Metzner bereits 1993 für ein anderes Stück. Das Klima der Epoche spiegelt sich noch in dezenter Satire, vielleicht auch in der hinreißenden Schärfe eines gewissen 80er-Jahre-Zynismus – einem vorherrschendem Stilmittel in Metzners Situationskomik. Zur Inspiration, erklärt Georg Metzner, habe er seinerzeit Gemeinderatssitzungen besucht. Einige Details seien aktualisiert worden – schließlich war der Badepark, an dem sich die Diskussion der Stammtischgenossen entfacht, noch bis 2024 in Betrieb. Auch der Slogan der WU („Uffwärts immer, abwärts nimmer“, eine Anspielung auf Erich Honeckers berühmtes Motto „Vorwärts immer, rückwärts nimmer“ aus der Ära vor dem Mauerfall) wird gleich in der Einleitung demontiert: „Aufwärts“, sagt einer, sei es allenfalls mit der Zahl der Arbeitslosen gegangen.

Geschäfte mit dem Badepark

Die Entwicklungen im Großdorf dienen eher als Matrize für die Strukturen der Verwechslungskomödie im Vordergrund. Der Vorhang lüftet sich über dem Wirtshaus „Zum grünen Baum“. Anlässlich der Kommunalwahlen plant die „WU“ – ausschließlich Männer aus dem lokalen Handwerksmilieu – ihren nächsten Coup: die Privatisierung des Badeparks-Geländes per Verkauf an einen Großunternehmer aus Stuttgart. Zittern müssen die Herren allerdings vor ihren Ehefrauen, die sich in der Partei der „Grünen Unabhängigen Bürgerinnen“ (GRUB) mobilisieren. Die vereisten Fronten bieten dem Stoff Gelegenheit, gewisse Auswüchse des öffentlichen Bewusstseins zu karikieren, sei es der staatsmännische Jargon des „1. Beigeordneten“ oder die Strom- und Gaspreise, bis hin zum genervt-resignierten Ton der umweltbewussten Prophetinnen.

Das so gut wie nie ermüdende humoristische Tempo stützt sich hauptsächlich auf das eklektische Pfälzisch, bei dem das Szenario (bis hin zum westpfälzischen „heggewelsch“) alle Register zieht. Dabei verfährt der Autor kreativ (indem er die Worte zerpflückt und neu zusammensetzt) und systematisch. Einerseits stützt er sich auf den Zusammenstoß von Dialekt und Hochsprache – etwa wenn Wirt Otto (Regisseur Hans-Peter Gansert ist auch der Hauptdarsteller) aus dem Projektentwurf vorliest und an neudeutschen Vokabeln strauchelt. Über diese Erniedrigung der Charaktere hinaus verfolgt jede Figur einen auf sie maßgeschneiderten Dauerwitz. Neben den sprechenden Namen weisen sogar jene der zwei Städte, die die „WU“ am Vatertag ansteuert oder nicht, eine Symmetrie auf, aus der das Stück im rechten Moment Gewinn zieht. In diesem wogenden Meer an Kalauern und Pointen entfalten sich die Dialoge, in präzisem Timing, völlig natürlich und – zugegeben – von nicht weit her, mitten aus dem Leben gegriffen.

Überzeugendes Ensemble

Wer außerdem erfahren möchte, was ein „Lewwerworschd-Tag“ bedeutet, sollte sich das Spektakel im idyllischen Areal bei der Freilichtbühne nicht entgehen lassen. In einem durch die Bank überzeugenden Ensemble strahlten unter anderen Sabrina Frey als abgebrühte Wirtin, Karin Rittinger und Gabriele Rieger als herrlich-hysterische Tratschdamen, Brandon Buckentin als „Bäcker Weck“, Patrick Bruch als „Diehleschmid“, Milena Fath als „Matiele“ und nicht zuletzt Paul Rudolf Damm als magnetischer „Bauer Struwwel“.

Noch Fragen?

Weitere Aufführungen im Studio bei der Freilichtbühne am Eichelgarten (Kirchgasse 285A) in Haßloch am Freitag, 22., und Samstag, 23. Mai, 19.30 Uhr, am Sonntag, 24. Mai, 17 Uhr, am Freitag, 29. Mai, und Mittwoch, 3. Juni, 19.30 Uhr, am Donnerstag, 4. Juni, 17 Uhr (ausverkauft), am Freitag, 5. Juni, und Samstag, 6. Juni, 19.30 Uhr. Kartenbestellung (15/12 Euro) telefonisch bei Georg Metzner unter 06324/58123.

