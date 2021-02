Vor der Corona-Pandemie ist im Winter das Fußball-Turnier um den Talpokal mit Mannschaften aus dem Tal in der Halle gespielt worden. Jetzt während der Pandemie richtet der FC Wacker Weidenthal als Ersatz das Turnier um den Digitalpokal aus. Das Finale in dem E-Fußball-Turnier ist für Sonntag vorgesehen.

Bereits im Sommer 2020 hatte die E-Sport-Abteilung des FC Wacker wegen der Corona-Pandemie erstmals das Talpokal-Turnier, das in den warmen Monaten auf dem Feld ausgetragen wird, digital stattfinden lassen. „Der erste „Talpokal @ home“ sei ein voller Erfolg gewesen, berichten die Weidenthaler, sodass nun auch der im Winter stattfindende Hallentalpokal auf virtuellem Rasen ausgetragen werde. Die Spieler und Mitglieder der Talvereine hatten bis Ende Januar Zeit, sich anzumelden. Ausrichter FC Wacker Weidenthal, ASV Frankenstein, TSV Lambrecht, TSG Neidenfels und ASV Esthal nehmen am Turnier teil, informiert der FC Wacker.

Insgesamt meldeten sich 16 Teilnehmer an, die in vier Gruppen à vier Spieler in der Gruppenphase um die Plätze in der K. o.-Runde kämpfen. Wie bisher wird auf der Playstation 4 in Fifa21 im Online-Anstoß-Modus mit 90er Gesamtstärke gespielt, teilt der FC Wacker mit.

In K. o.-Runde Hin- und Rückspiele

Für die Weidenthaler starten Michael Herter, Gianluca Keller, Hendrik Heß, Angelo Paschiller, Kevin Engel, Elias Motzel, Sven Semmelsberger und Christopher Milloth. Für den ASV Frankenstein ist Leonard Schmidt dabei, für Lambrecht Nico Becker und Torben Deho. Die TSG Neidenfels schickt Tim Stoner, Daniel Pfeifer und Max Wilsdorf an den Start. Vom ASV Esthal nehmen Tim Baßler und Fabian Wolf teil.

Immer die beiden Besten der vier Gruppen ziehen in die K. o.-Phase ein, welche aus Viertel-, Halbfinale, einem Spiel um Platz drei und dem Finale besteht. In der K.o.-Runde wird es außerdem Hin- und Rückspiel geben. Die Gruppenphase soll bis heute, Donnerstag, gespielt sein. Für Freitag ist das Viertelfinale vorgesehen. Am Sonntag, 7. Februar, stehen Halbfinalspiele und das Finale an.

Informationen