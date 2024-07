Kurz vor 19 Uhr ging bei der Neustadter Feuerwehr am Mittwochabend der Alarm „Fahrzeugbrand, klein“ ein. Die Einsatzkräfte rückten zur Ecke Hambacher Straße/Erkenbrechtstraße aus und fanden dort ein auf dem Boden liegendes E-Bike vor, dessen Akku brannte. „Es war ein Klapprad, der Akku war am Sattelrohr verbaut. Durchs Feuer wurde alles zersetzt“, sagt Feuerwehr-Pressesprecher Bernd Kaiser. Die Wehrleute sperrten zunächst den gesamten Bereich ab und setzten das Rad dann unter Wasser, um den Akku herunterzukühlen. Als dies geschafft war, wurde der Akku ausgebaut und in einer Wanne mit Wasser zwischengelagert. „Danach sind wir nach Absprache mit dem ESN zum Wertstoffhof gefahren und haben dort den Akku abgegeben“, so Kaiser. Eine Fachfirma werde den Akku abholen und ordnungsgemäß entsorgen. Wie es zum Akku-Brand kam, ist laut Feuerwehr unklar. „Wir sind froh, dass niemand verletzt wurde und es im Freien zu dem Zwischenfall kam, denn dadurch entstanden keine weiteren Schäden“, betont Kaiser. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet.