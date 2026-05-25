Dieser Ausflug hat Folgen für einen 32 Jahre alten Mann: Er war nach Angaben der Polizei am Sonntag kurz vor 12 Uhr mit seinem E-Bike in der Landauer Straße auf dem Heimweg vom Bäcker und geriet in eine Verkehrskontrolle. Da laut Polizeibericht von dem Mann starker Cannabisgeruch ausging und er mehrere Ausfallerscheinungen zeigte, wurden entsprechende Tests zur Verkehrstüchtigkeitsprüfung vorgenommen. Dabei ergaben sich für die Polizisten weitere Anhaltspunkte für eine „aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung“.

Der 32-Jährige hatte zudem 50 Gramm Cannabis dabei – eine solche Menge sei nicht erlaubt. Die Polizisten stellten die Drogen sicher. Da der Mann einem Vortest nicht zustimmte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auch das E-Bike wurde sichergestellt. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass es eine Geschwindigkeit von über 25 km/h erreichen kann, weshalb der Fahrer eine Fahrerlaubnis und einen Versicherungsschutz benötigt. Beides habe er nicht vorweisen können. Auf den Mann kommen nun mehrere Verfahren zu, so die Polizei.