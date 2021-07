Ein 84 Jahre alter E-Bike-Fahrer hat am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr in Gimmeldingen die Kontrolle über sein Rad verloren. Er stürzte und zog sich laut Polizei eine Oberschenkelverletzung zu. Der Unfall passierte in einer leichten Rechtskurve in der Straße Gelbwärts. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Behandlung ins Krankenhaus.