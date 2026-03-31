Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) Rheinland-Pfalz bietet mit der städtischen Abteilung Behinderte, Senioren und Betreuung Trainings für E-Bike-Fahrer an. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird am Samstag, 18. April, und am Samstag, 13. Juni, jeweils von 13 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz der AOK-Geschäftsstelle, Wiesenstraße 34, geübt. Am Freitag, 7. August, und am Freitag, 16. Oktober, von 9 bis 12 Uhr wird der Schulhof der Schöntalschule, Sauterstraße 95, genutzt. Teilnehmer erhalten technische Tipps, ein Fahrtraining, Ratschläge zu Wartung, Pflege und Fahrradeinstellung. Die Teilnahme ist für Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen sowie der Unfallkasse Rheinland-Pfalz, die von dort einen Teilnahmecode bekommen, kostenfrei. Privatversicherte können für eine Gebühr von 45 Euro teilnehmen, wenn noch Plätze frei sind. Mitzubringen sind E-Bike und Fahrradhelm. Anmeldung unter www.fit2ebike.de.