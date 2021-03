Durch den Brand eines Elektroautos wurden in Deidesheim am Samstagmorgen vier Autos und zwei Anhänger erheblich beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, fing das E-Auto um 1.50 Uhr an zu brennen. Schnell griffen die Flammen auf die umliegenden drei Autos und zwei Anhänger über. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf 100.000 Euro.