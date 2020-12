Knapp 100 Nikolaustüten hat die Löschgruppe Duttweiler der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt am Sonntag an die Jüngsten im Weindorf verteilt. „Die Feuerwehr hilft dem Nikolaus“ lautete das Motto der Initiative, mit der dem weihnachtlichen Heiligen in Corona-Zeiten das Leben etwas leichter gemacht werden sollte. Gestartet wurde in der Dudostraße, dann ging es quer durch den Ort bis in die Mandelbergstraße. Alle Kinder, die sich vorab angemeldet hatten, wurden bedacht. Dabei lief alles streng nach den Hygienevorschriften ab: Warten an der Haustür und winken, während die Überraschungstüte mit Abstand abgegeben wurde und der Nikolaus seine Grüße zurief.