Das Kerwewochenende in Duttweiler wird nicht so stattfinden, wie die Verantwortlichen es ursprünglich geplant hatten. Das Konzert im Weingut Küborth & Sinn am Freitag, 7. August, sowie das Filmerlebnis in der Festhalle am darauffolgenden Samstag sind abgesagt worden. Allerdings nicht wegen der aktuellen Corona-Situation, sondern mangels Anmeldungen, wie Ortsvorsteher Kay Lützel informiert. Bei den sommerlichen Temperaturen ziehe es die Menschen doch eher nach draußen. Die Kerwe am Freitag wird im kleinen Rahmen eröffnet. Daran nehmen nur Lützel, der Ortsbeirat und Weinprinzessin Jil Gehrmann teil. Gäste sind coronabedingt nicht eingeladen. Duttweilerer können von Freitag bis Montag jedoch Kerweessen bei verschiedenen Weingütern bestellen und das etwas andere Weinfest zu Hause feiern. Die Bestellung erfolgt telefonisch, dabei wird auch ein Abholtermin ausgemacht. Ohne Vorbestellung reicht die Duttweilerer Feuerwehr am Sonntag ab 11 Uhr Besuchern auf dem Dorfplatz Spießbraten mit Kartoffelsalat, so lange der Vorrat reicht.