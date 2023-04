Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ästhetisch, nachhaltig, bequem, erfolgreich. Das sind Stühle, Tische und Holzprodukte aus der Manufaktur von Magnus Mewes. Die Objekte des Designers aus Duttweiler stehen auch in einem Sterne-Restaurant in Berlin und einem Möbelgeschäft in New York.

Magnus Mewes expandiert. Von 40 auf 300 Quadratmeter vergrößerte sich die Werkstatt des Designers in Duttweiler, hinzu kommen 1000 Quadratmeter Nutzfläche. Es war ein Glücksfall,