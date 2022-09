In Duttweiler sollen zwei kleine Arbeitskreise gebildet werden, die sich gezielt um das Weinfest und die Kerwe im Weindorf kümmern. Das hat Ortsvorsteher Kay Lützel auf Anfrage mitgeteilt. Er sei gemeinsam mit dem Ortsbeirat am Dienstagabend zur Ansicht gekommen, „dass wir früh die Weichen stellen müssen, denn wir wollen, dass beide Fest erhalten bleiben und weiter leben“. In diesem Jahr seien beide Veranstaltungen gut besucht gewesen: „Wir waren zufrieden“. Angesichts der steigenden Kosten und der immer größeren Auflagen „dürfen wir uns aber nicht auf dem aktuellen Stand ausruhen“, so Lützel. Die beiden Arbeitskreise sollen dabei helfen, die Profile der Feste zu schärfen und gute Angebote zu machen: „Wir müssen uns jetzt schon überlegen, was wir machen müssen, dass die Besucher auch künftig gerne nach Duttweiler kommen und dann auch zufrieden sind.“