Mit der Krönung der neuen Weinprinzessin ist am Freitagabend das 79. Weinfest der Freundschaft in Duttweiler eröffnet worden. Lena Lützel übergab das Amt an Eva Winkelmann. Die 20-Jährige, die als Eva I. den Ort repräsentieren wird, kommt aus dem Weingut Winkelmann, studiert Lehramt, hilft aber auch gerne im Betrieb mit. Sie ist im Musikverein aktiv und spielt gerne Tischtennis.

Bei der diesjährigen Festeröffnung konnte Ortsvorsteher Kay Lützel mit einem besonderen Programmpunkt aufwarten: Die seit Jahrzehnten bestehende Patenschaft mit Pfungstadt wurde nun auch offiziell besiegelt. Dazu war eine Delegation aus der südhessischen Stadt angereist.

Mit den Worten „Wir haben Weinfest“ forderte Ortsvorsteher Lützel schließlich dazu auf, den Wein in Strömen fließen zu lassen. Das wird er im Gäudorf bis einschließlich Montag, auch Livemusik wird den Besuchern geboten.