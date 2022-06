Aufgrund der Kerwe in Duttweiler werden die Busse der Linie 507 zeitweise umgeleitet. Darauf weist die Verwaltung hin. Die Haltestellen in Duttweiler „Gemeindehaus“, „Kirche“, „Kalkbergstraße“ sowie in Geinsheim die Haltestellen „Duttweiler Straße“ und „Kirche“ entfallen. Ersatzhaltestellen werden in Duttweiler an der Haltestelle „Abzweigung Duttweiler“ sowie in Geinsheim in der Geitherstraße bei der Kirche eingerichtet. Dies betrifft die folgenden Zeiten: Freitag, 24. Juni, ab 15 Uhr; Samstag, 25. Juni, ab 15 Uhr; Sonntag, 26. Juni, ganztägig; Montag, 27. Juni, ab 15 Uhr sowie Dienstag, 28. Juni, ab 15 Uhr.