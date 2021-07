Die Bauern- und Winzerschaft Duttweiler lädt für Samstag, 24. Juli, zu einer großen Weinprobe „Duttweiler Sterne“ auf der Dudostraße ein. „Zusammen mit Abstand an einer langen, festlich gedeckten Tafel nehmen die Gäste ihren Platz ein und werden von den 14 ortsansässigen Winzern durch den Abend geführt“, heißt es in einer Mitteilung. Die Edenkobener Gaumenfreunde bereiten ein Fünf-Gänge-Menü dazu. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr, Ende um 22.30 Uhr. Kosten: 49 Euro. Anmeldung per E-Mail an duttweiler-sterne@web.de. Kartenvorverkauf auch bei Weingut Kühborth&Sinn, Dudostraße 51, Telefon: 06327/5706.