Am Samstag, 22. August, veranstaltet die Bauern- und Winzerschaft in Duttweiler die „Duttweiler Sterne“ in der Dudostraße. Deshalb können laut Stadtverwaltung die Haltestellen Gemeindehaus, Kirche und Kalkbergstraße sowie in Geinsheim die Haltestellen Duttweilerer Straße und Kirche von 12 bis 24 Uhr nicht angefahren werden. Ersatzhaltestelle in Duttweiler ist die Abzweigung Duttweiler und in Geinsheim die Geitherstraße.