In Duttweiler sind am Samstag, 24. Juli, von 12 Uhr bis Mitternacht die Bushaltestellen Gemeindehaus, Kirche und Kalkbergstraße der Linie 507 wegen einer Veranstaltung gesperrt. Laut Stadtverwaltung heißt die Ersatzhaltestelle ABZ. Duttweiler – an der Landstraße. Wie berichtet, lädt die Bauern- und Winzerschaft für Samstag zu einer großen Weinprobe „Duttweiler Sterne“ auf der Dudostraße ein. 170 Gäste waren erlaubt, die Veranstaltung ist ausverkauft.