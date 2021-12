Den eigentlich für 2. Januar geplanten Neujahrsempfang in Duttweiler hat Ortsvorsteher Kay Lützel abgesagt. „Solche Veranstaltungen gehen in der aktuellen Corona-Situation leider nicht“, sagte er. Außerdem hat Lützel in der Sitzung am Mittwochabend ein neues Ortsbeiratsmitglied verpflichtet: Gerhard Syring-Lingenfelder hat sein Mandat abgegeben, für ihn ist sein Bruder Volker Syring-Lingenfelder nachgerückt.