Mit einem Gottesdienst ist die Fertigstellung des Nebengebäudes an der protestantischen Kirche in Duttweiler gefeiert worden. Am Anfang sollte im Kirchgarten nur eine behindertengerechte Toilette entstehen, am Ende war der komplette Garten neu gestaltet, und auch eine kleine Küche wurde integriert. Der Garten lädt jetzt ein zum Innehalten und kann zudem für Außenveranstaltungen genutzt werden. So wie auch an diesem Abend, als sich nach dem vom Chor „Perpetuum Cantabile“ mitgestalteten Gottesdienst die Gäste im Garten versammelten und auf den gelungenen Abschluss der Arbeiten anstießen. Der neue Dekan Andreas Rummel betonte, dass die Kirchengemeinde stolz auf das Ergebnis sein könne. Möglich wurden die mehrmonatigen Arbeiten nur dank des ehrenamtlichen Engagements vieler Gemeindemitglieder. Laut Gemeinde leisteten 18 Helfer über 1500 Stunden Arbeit im Kirchgarten.