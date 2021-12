Die Sanierung der Festhalle und der Umbau von zwei Bushaltestellen – das sind die drei zentralen Projekte, die im kommenden Jahr in Duttweiler in Angriff genommen werden sollen. Ortsvorsteher Kay Lützel ist froh über alle Vorhaben.

Der Ortsbeirat Duttweiler hat sich am Mittwochabend mit den fürs Weindorf vorgesehenen Haushaltsmitteln der Stadt Neustadt befasst. Mit 500.000 Euro ist die Sanierung der Festhalle der größte Brocken. „Das Vorhaben steht schon seit drei, vier Jahren auf der Agenda. Ich bin froh, dass es jetzt tatsächlich in Angriff genommen wird“, sagte Ortsvorsteher Lützel im RHEINPFALZ-Gespräch nach der Sitzung. Die Festhalle soll ein neues Dach und neue Fenster bekommen, außerdem wird das Gebäude gedämmt und mit einer neuen Beleuchtung versehen. „Für uns sind diese Investitionen ganz zentral“, betonte Lützel. Und er sieht die Verwaltung dabei auch im Zugzwang: „Es muss jetzt passieren, weil sonst die Förderung verloren geht.“

Außerdem im Plan vorgesehen: der Umbau der Bushaltestellen an der Feuerwehr und in der Kalkbergstraße. Der Ortsbeirat begrüße dies, so Lützel. Allerdings werde es in ein paar Tagen an der Kalkbergstraße noch einen Vor-Ort-Termin geben. Wenn dort die gegenüberliegenden Haltepunkte behindertengerecht umgestaltet werden, brauchen sie mehr Platz als derzeit, sodass die Straße entsprechend schmaler wird. Laut Lützel begegnen sich aber genau dort die Busse – und kämen künftig nicht mehr einander vorbei. „Wir hätten mehrfach am Tag eine Staugefahr, das wollen wir nicht“, so Lützel. Im Gespräch mit der Stadt sollen daher Verbesserungen geprüft werden.