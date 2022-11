In Duttweiler sollen im nächsten Jahr vier Bäume auf dem Freibadgelände gepflanzt werden. Außerdem kommen die lang ersehnten Buswartehäuschen. Der Ortsbeirat habe sich am Dienstag sehr zufrieden gezeigt mit den Projekten, die im städtischen Haushalt 2023 für das Weindorf vorgesehen seien, sagte Ortsvorsteher Kay Lützel auf Nachfrage. Wichtig sei die Neupflanzung von vier Bäumen im Freibad ebenso wie die Sanierung des Spielplatzes in der Kreuzbergstraße. Außerdem gehe es bei den Bushaltestellen voran, so Lützel: Die Haltestellen in der Kalkbergstraße seien ja bereits barrierefrei ausgebaut. „Nun kommen auch endlich die beiden Buswartehäuschen, und auch die Haltestelle am Ortsausgang West soll in Angriff genommen werden“, erläuterte Lützel. Wichtig sei außerdem, dass an der Festhalle sowie in der Mandelbergstraße im Bereich von Kita und Friedhof nun Lücken im Gehwegenetz geschlossen würden. „Das ist eine große Erleichterung für alle, die dort unterwegs sind.“ Außerdem werden an Festhalle und Kita noch weitere Fahrradständer montiert.