Bis Dienstag wird in Duttweiler Kerwe gefeiert. Bei der Eröffnung am Freitagabend haben Ortsvorsteher Kay Lützel, Weinprinzessin Annika I. und Vertreter der Ausschankstellen die Kerwe erst öffentlich ausgegraben und dann feierlich begossen. Der Musikverein Lachen-Speyerdorf umrahmte die Zeremonie mit Liedern, außerdem gab es einen Auftritt der Kita-Kinder. Ortsvorsteher Lützel hob in seiner kurzen Ansprache vor allem die Bummelstrecke im Ort hervor: Es sei einfach schön, das Kerwegeschehen direkt vor der Haustür genießen zu können. Lützel dankte insbesondere auch Roswitha Mann, die mit ihrem Team zum letzten Mal das Radrennen, das am Kerwemontag stattfindet, organisiert. Wenn sich kein Nachfolger finde, erlebe Duttweiler wohl das letzte Radrennen bei der Kerwe, bedauerte Lützel. Umso mehr ein Grund, sich auf den Montagabend zu freuen. Lützel rief die Bürger dazu auf, die Ausschankstellen und den Dorfplatz zu besuchen, um so für eine lebendige Kerwe zu sorgen. Geboten wird unter anderem Livemusik, ein Kerwegottesdienst und ein Kindertheater.