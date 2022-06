Die Duttweiler Kerwe wird am Freitagabend um 19 Uhr eröffnet. Vier Tage lang wird dann rund um den Dorfplatz gefeiert.

Die Duttweiler Kerwe hat im Kalender am vierten Juni-Wochenende einen festen Platz. Am Freitag wird vor dem Weingut Momm gegenüber dem Dorfplatz die Kerwe ausgegraben, danach werden die Kerwesträuße begossen. Anschließen können sich die Besucher bei der Freiwilligen Feuerwehr, bei Hubers Erben, im Weingut Rösch, im Weingut Geissler, im Weingut Kühborth & Sinn und auf dem Dorfplatz mit Getränken und Essen eindecken. Eine Neuheit gibt es dieses Jahr: Der Verein Duttweiler Cuvée bietet im Weingut Kühborth & Sinn ein „buntes Kulturprogramm für alle Altersklassen“ an. Ein Schlager-Trio, eine regionale Rockband und ein Kindertheater stehen am Wochenende zur Auswahl. Karten gibt es an verschiedenen Vorverkaufsstellen in Duttweiler, über Ticket-regional.de oder an der Kasse.

Das 33. Radrennen um den Großen Preis der Württembergischen Versicherung mit Start und Ziel an der Festhalle ist am Montag, 18 Uhr, der letzte Programmpunkt, bevor die Kerwe wieder für ein Jahr begraben wird.

Info

Weitere Informationen zur Duttweiler Kerwe gibt es unter static.duttweiler.de/kerwe1.htm.