Nach zweijähriger Corona-Zwangspause findet in Duttweiler wieder „Fass uff de Gass“ statt. Die Duttweiler Weinprinzessin Hanna Spies und die örtlichen Weingüter laden für Samstag von 16 bis 23 Uhr zur Weinprobe entlang der Dudostraße ein. Die Besucher können bei 14 Weingütern Wein, Sekt und Secco probieren und sich bei den unterschiedlichsten kulinarischen Angeboten zwischendurch stärken. Veranstalter der Weinprobe ist der Förderverein Duttweiler Cuvée. „Fass uff de Gass“ findet nun zum sechsten Mal statt. Die Betriebe bieten über 100 Weine zum Probieren an. Der Eintritt ist frei, jeder Probeschluck kostet 70 Cent. An den Kassenständen sind neben den Probeschluckbons auch die Weingläser für die Probe erhältlich. Für die Gläser sind drei Euro Pfand fällig. Während der Veranstaltung ist die Dudostraße für den Verkehr gesperrt. Die Haltestelle von „Mobility on Demand“ wird daher vom Dorfplatz an „Am Falltor 4“ verlegt. Kostenlose Parkplätze gibt es an der Festhalle.