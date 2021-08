Das Projekt „Duttweiler erleben“ erhält im Rahmen des „Soforthilfeprogramms Heimatmuseen und landwirtschaftliche Museen 2021“ Bundesmittel in Höhe von 22.000 Euro. Das Programm richtet sich gezielt an landwirtschaftliche Museen in Städten und Gemeinden mit bis zu 30.000 Einwohnern oder Orten mit ländlichem Charakter. Ausstellungsschwerpunkte müssen mit den Themen Landwirtschaft, Ernährung, Gartenbau oder Weinbau verknüpft sein. CDU-Bundestagsabgeordneter Johannes Steiniger hat über die Förderung informiert und sagt: „Für die Initiative ,Duttweiler erleben’ und die dahinterstehenden ehrenamtlichen Initiatoren ist die Förderung des Bundes eine große Hilfe und eine starke Anerkennung für ihre Arbeit. Durch diese Mittel wird die Ausstellung deutlich aufgewertet und das kulturelle Angebot vor Ort gestärkt.“