Der Dorf-Defibrillator in Duttweiler hat seit Kurzem einen neuen Standort. Bisher war er in der Bäckerei Walter untergebracht. Auf Initiative von Micheal Mathäß, dem stellvertretendem Ortsvorsteher, ist das lebensrettende Gerät jetzt an der Frontseite des Feuerwehrhauses in der Dudostraße angebracht worden. „Damit ist der Defibrillator nun rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche zugänglich, zugleich bedanken wir uns bei der Bäckerei für die Unterstützung“, so Mathäß.

Untergebracht ist de Defibrillator in einer gesicherten Aufbewahrungsbox, die beheizbar und mit einem Alarm verbunden ist. Bei der Versorgung von Patienten mit deinem Herz-Kreislaufstillstand, kann das Gerät Leben retten, da ihre Überlebenschance mit jeder Minute ohne Behandlung sinkt, erläutert Mathäß. Die Kosten für den Wandkasten beziffert er auf rund 700 Euro. Mathäß: „Mitglieder der Löschgruppe Duttweiler haben ihn finanziert, unterstützt durch die Jugendfeuerwehr Geinsheim-Duttweiler.“