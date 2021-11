Der Verein Duttweiler Cuvée organisiert zum ersten Mal ein Event unter dem Motto „100 Prozent Schlager Potpourri“ mit einem Trio aus dem Ensemble des Capitol Mannheim. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 2. Dezember, von 16.30 bis 19 Uhr in der Festhalle Duttweiler statt. Einlass ist ab 15.30 Uhr. Mit dabei sein werden unter anderem Bernd Nauwartat und Jeannette Friedrich, bekannt aus Musicals des Capitols und aus internationalen Musicalproduktionen. Die beiden Künstler werden, mit Dieter Scheithe am Klavier, das Publikum auf eine musikalische Reise in die Zeit des Schlagers mitnehmen. Karten gibt es für 8 Euro per E-Mail an event@duttweiler-cuvee.de, Betreff „100 % Schlager“ sowie unter Angabe von Name, Adresse und Anzahl der Tickets, bei der Ortsverwaltung oder der Bäckerei Bäcker. Es gilt die 2G-Regel und freie Platzwahl.