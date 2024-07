In Duttweiler ist der Ausbau der barrierefreien Bushaltestellen abgeschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Damit kommen einige Veränderungen auf die Fahrgäste im ÖPNV zu. Welche Haltestellen wegfallen, welche neu dazu kommen und wie sie ab jetzt heißen.

Da für den barrierefreien Ausbau mehr Platz benötigt wurde als bisher, mussten zwei der drei Haltestellen in Duttweiler räumlich verlegt werden, informiert die Stadt in einer Pressemitteilung. Dadurch ändern sich teilweise die Busabfahrtszeiten im Fahrplan, allerdings laut Verwaltung nur „minimal“. Die Taktung bleibt gleich, tagsüber ist werktags ein halbstündlicher Takt eingerichtet.

Im Zuge der Verlegung hat der Duttweilerer Ortsbeirat für die Haltestellen zudem neue Namen gewählt. Die Haltestelle „Gemeindezentrum“ gibt es nun nicht mehr. Sie wird durch die Haltestelle „Duttweiler West“ am westlichen Ortseingang, Höhe Mandelbergstraße, ersetzt. Auch die Haltestelle „Kirche“ entfällt. Die neue Haltestelle heißt dafür nun „Dorfplatz“ und befindet sich zentral im Dorf in der Dudostraße/Ecke Am Falltor. Die Haltestelle „Kalkbergstraße“ musste für den barrierefreien Ausbau wenige Meter versetzt werden und trägt jetzt den Namen „Duttweiler Ost“.

Die Buslinie 507 ( Neustadt – Geinsheim – Weingarten – Harthausen – Speyer), die durch Duttweiler führt, fährt die neuen Haltestellen ab diesem Montag, 15. Juli, an. „Da zu diesem Zeitpunkt die Sommerferien bereits begonnen haben, können sich die Schülerinnen und Schüler in den nächsten Wochen an die Änderungen gewöhnen“, heißt es aus der Pressestelle der Stadt.