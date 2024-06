Auch wenn das Gewitterwetter nicht seinen Wünschen entsprach, so hatte Duttweilers Ortsvorsteher Kay Lützel am Freitagabend zur Eröffnung der Familienkerwe zumindest seinen Humor nicht verloren. Ähnlich pfiffig agierte er schon beim Neujahrsempfang im Januar, als er sich im roten Gewand als „Dalai Lützel“ im Sinne der Konfliktvermittlung präsentierte. Am Freitagabend dankte Lützel allen für seine Wiederwahl als Ortsvorsteher am 9. Juni. Er war der einzige Kandidat. Und jenen 75 Bürgern, die ihr Kreuz bei Nein gemacht hatten, habe wohl seine Frisur nicht gefallen, meinte Glatzenträger Lützel augenzwinkernd. Mit Blick auf die nächsten fünf Jahre betonte er an die Adresse des Ortsbeirats und der Bürger: „In Duttweiler schaffen wir zusammen.“ Er dankte allen Ausschankstellen, die bis Dienstag Gäste bewirten. Sportlicher Höhepunkt der Kerwe ist das Radrennen am Montag ab 18 Uhr.