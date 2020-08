Für das Stadionbad im Neustadter Schöntal gelten ab Samstag wieder durchgängige Öffnungszeiten. Das bedeutet, dass Badegäste von 9 bis 19 Uhr kommen können, also nicht mehr in Zeitblöcke von 9 bis 13.30 und 14.30 bis 19 Uhr unterteilt wird. Außerdem wird den Stadtwerken zufolge die maximale Anzahl an Badegästen, die zeitgleich im Bad sein dürfen, von 600 auf 800 erhöht. Das Online-Buchungssystem bleibt, es wird bislang von gut zwei Dritteln der Gäste genutzt. Bleiben wird aber auch die täglich geöffnete Tageskasse am Eingang. Noch mehr Infos finden Sie hier.