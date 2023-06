Die Polizei Neustadt hat laut eigenem Bericht am Sonntag das Durchfahrtsverbot für Motorräder auf der L499 im Elmsteiner Tal kontrolliert. Bei der ersten Kontrolle gegen 13 Uhr in Erfenstein verwarnten die Beamten fünf Motorradfahrer. Bei einer zweiten Kontrolle in Erfenstein und Elmstein zwischen 15 und 18 Uhr hielten sie 13 Motorradfahrer an, die unberechtigterweise auf der Strecke unterwegs waren.