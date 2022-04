Mit 1,27 Promille war ein Autofahrer unterwegs, der am Montag gegen 15 Uhr in der Brunnengasse auf der Fahrbahn gewendet und dabei eine Mauer beschädigt hat. Den Polizeibeamten fiel eine verwaschene Aussprache und Alkoholgeruch bei dem 57-Jährigen auf. Ein Test ergab dann 1,27 Promille. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten, so die Polizei.