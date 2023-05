Aufmerksame Zeugen informierten die Polizei am Samstagabend gegen 23 Uhr darüber, dass ein Autofahrer in unsicherer Fahrweise in der Straße In der Ölkelter in Meckenheim unterwegs sei. Eine Polizeistreife traf den Fahrer zu Hause an. Die Beamten bemerkten dabei deutlichen Alkoholgeruch bei dem 56-Jährigen. Da der Mann einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte, nahmen ihn die Beamten zur Polizeiinspektion Haßloch mit, um eine Blutprobe zu entnehmen. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Außerdem wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall informiert.