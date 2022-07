Durch starken Cannabisgeruch aufgefallen ist ein Fahrer bei einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße in Kirrweiler in der Nacht auf Samstag. Der 18-jährige Beifahrer versuchte laut Polizei, sich der Kontrolle zu Fuß zu entziehen, konnte jedoch nach kurzer Flucht gestellt werden. Bei der Durchsuchung wurde bei ihm ein Springmesser aufgefunden, außerdem wurde unter dem Beifahrersitz eine geringe Menge Cannabis sichergestellt. Während der weiteren Kontrolle wurden bei dem 19-jährigen Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Urintest reagierte positiv auf Cannabis, woraufhin eine Blutprobe entnommen wurde.