Wegen eines Feuerwehreinsatzes an den Gleisanlagen des Neustadter Hauptbahnhofs musste am frühen Samstagabend kurzzeitig der Zugverkehr eingestellt werden. Zudem wurden die Zwockelsbrücke sowie ein Teil der Schillerstraße gesperrt. Nach Angaben der Feuerwehr hatten mehrere Anrufer gegen 19.15 Uhr mit unterschiedlichen Angaben ein Feuer gemeldet. Bereits auf dem Weg zur Einsatzstelle sahen die Wehrleute eine starke Rauchentwicklung. Vor Ort zeigte sich, dass auf der Seite des Eisenbahnmuseums eine größere Menge Grünabfall, Gestrüpp und sonstiger Unrat in Brand geraten waren. Das Feuer drohte auf das angrenzende Gleis überzugreifen. Über einen Treppenzugang von der Schillerstraße aus verschaffte sich die Feuerwehr einen Zugang zur Brandstelle.

Nach rund einer halben Stunde war der Brand unter Kontrolle, ein Niederflurwaggon blieb von den Flammen verschont. Nach ersten Erkenntnissen, so die Feuerwehr, kam es zu dem Brand durch weggeworfene Pyrotechnik (Bengalos). Nach knapp einer Stunde konnte der Zugverkehr vom Notfallmanager der Deutschen Bahn wieder freigegeben werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer.