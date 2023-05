Die Literaturmatinee ist eine Veranstaltungsreihe der Gemeinde in Kooperation mit dem Haßlocher Jugend- und Kulturhaus Blaubär. Sie gibt jedem bei freiem Eintritt die Möglichkeit, in geselliger Runde zusammenzukommen und Kultur zu erleben. Manchmal gibt es etwas Neues zu entdecken.

Die nächste Matinee ist am Sonntag, 7. Mai, um 11 Uhr in den Blaubärräumen. Mit Gene Mayer und Jürgen Schäfer ist ein Duo zu Gast, das dem Publikum unter dem Titel „Des Berges innere Flammen …“ einen höchst individuellen Zugang zur Textdichtung und Musik präsentieren wird.

Gene Mayers Art zu schreiben und vorzutragen ist einzigartig. Mehrfach ist er auch als Schauspieler aktiv geworden, beispielsweise in den jamfruit-music-Produktionen „Traurig sind wir übermorgen“ und „Lost Paradise Stories“. Jürgen Schäfer ist Graphik-Designer und jüngst mit den Illustrationen zu Johannes Huckes satirischem Kriminalroman „METT“ wieder an die Öffentlichkeit getreten. Seine Lieder sind geprägt von Innigkeit und melodischem Feingefühl. Beide Künstler versprechen eine Matinee voller Entdeckungen, poetisch und introvertiert, inspirierend und anrührend zugleich.

Am Ende der Matinee, bei der Eintritt einmal mehr frei ist, wird wie in der Vergangenheit ein Spendentopf herumgereicht, um Geld für einen guten Zweck in Haßloch zu sammeln. Die Spenden sollen diesmal der Jugendfeuerwehr Haßloch zugute kommen.