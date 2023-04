Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Reihe der vom „Theater in der Kurve“ im Garten des Hambacher Weinguts Schaeffer veranstalteten Konzerte wird am Samstag, 22. August, mit einem Gastspiel des Duos „Barnickel & Wood“ fortgesetzt. Das Ende 2019 gegründete Ensemble besteht aus dem in Hambach lebenden Gitarristen Jeremias Holtz, Künstlername Jeremiah Wood, und dem in Haßloch ansässigen Schlagzeuger und Perkussionisten Rupprecht „Ruppi“ Barnickel.

Der Auftritt bei Schaeffer wird erst ihr zweiter in dieser Konstellation sein. Nach ihrem Debüt im Januar, damals im Kurventheater, machte Corona weitere geplante