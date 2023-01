Rennfahrer Daniel Gregor aus Maikammer ist bei seinem ersten 24-Stunden-Rennen in Dubai als jüngster Klassensieger auf das Podium gefahren.

Der Pfälzer ging beim 24-Stunden-Rennen in Dubai auf einem Porsche 718 Cayman für das Team Sorg Rennsport an den Start. In der TCR-Klasse wurde Daniel Gregor mit seinen Teamkollegen, dem Deutschen Christoph Krombach aus Asslar, dem Schweizer Patrik Grütter sowie Benito Tagle aus Mexiko, Dritter. In seinem ersten 24-Stunden-Rennen überhaupt gelang Gregor mit einem Schnitt von 147,10 Kilometern pro Stunde die schnellste Runde des Fahrer-Quartetts.

Gregor begann im Kartsport und fährt seit 2019 für das Team 75 Motorsport des zweifachen Langstrecken-Weltmeisters Timo Bernhard. 2021 wechselte Gregor vom Kartsport zu den Tourenwagen und verpasste in seinem ersten Jahr als Gesamtdritter nur knapp den Titelgewinn im VW-Tourenwagen-Junior-Cup.

Unfall wirft Team zurück

„Der Renneinsatz beim 24-Stunden-Rennen in Dubai kam kurzfristig zustande. Ich war noch nie in Dubai und bin auch noch nie in der Nacht mit einem Rennauto gefahren. Auch habe ich bisher noch kein 24-Stunden-Rennen bestritten“, erzählt Gregor. Er sei auf der Rennstrecke in Dubai gleich sehr gut zurechtgekommen und in den ersten fünf Runden schon eine Topzeit gefahren. „Es waren 53 Autos in Dubai am Start, ich war als zweiter Fahrer eingeplant und konnte mich vom 42. Platz auf den 36. Rang verbessern“, schaut er zurück. Allerdings sei das Auto nach einem Unfall wegen der notwendigen Reparaturarbeiten eineinhalb Stunden ausgefallen. „Dadurch haben wir viele Plätze verloren“, sagt Gregor. Danach habe das Team „langsam wieder Boden gutgemacht“.

Er habe bei seinem ersten richtigen Langstreckenrennen sehr viel lernen können. „So früh bin ich bisher noch nie in eine neue Rennsaison gestartet. Ich war mit Timo Bernhard in Kontakt. Er hat mir sehr viele Tipps gegeben.“