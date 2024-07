Noch bis 21. Juli kann in der protestantischen Kirche in Lachen (Bauerndoktor-Gros-Straße 37) die Ausstellung „Du und ich“ der Allgäuer Künstlerin Cornelia Grzywa besucht werden.

Grzywa lädt mit ihren Skulpturen und Texten dazu ein, sich mitten im Alltag einen „Sonntagsmoment“ im Entdecken der Skulpturen, im Dialog mit den Texten, vielleicht sogar in Begegnungen untereinander und nach oben offen zu gönnen, wie Hubertus Kröner, Mitglied des Presbyteriums, betont. Die Ausstellung der Künstlerin erzählt vom Miteinander, das mal im harmonischen Einklang, mal spannungsgeladen erlebt werde, und fügt dem noch ein weiteres Beziehungsfeld hinzu. In ausdrucksstarken Holzskulpturen und klaren, meditativen Texten verbinde sie menschliches Erleben mit dem, was über unseren Horizont hinausgeht.

Der Eintritt zur Ausstellung ist frei, die Ausstellung kann mittwochs, samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr, donnerstags von 18 bis 22 Uhr und freitags von 15 bis 20 Uhr besucht werden. Führungen für Gruppen und Kreise sind auf Anfrage bei Hubertus Kröner (E-Mail: hubertus.kroener@t-online.de oder Telefon: 0176 78958319) kostenlos möglich.

Ausstellungsstücke können gekauft werden

Jeden Donnerstagabend besteht um 20 Uhr für eine Stunde die Möglichkeit, die persönliche Begegnung mit einer Skulptur der Ausstellung für sich in einer angeleiteten Sitzmeditation zu entdecken und sich intensiv auf einzelne Ausstellungsstücke einzulassen, so die Kirchengemeinde. Die individuelle Zeit der Stille beträgt laut Gemeinde zehn bis 15 Uhr. Danach kann man den Platz für eine zweite Zeit der Still wechseln.

Die Finissage findet am Sonntag, 21. Juli, um 11.30 Uhr mit Cornelia Grzywa statt. Dabei wird die Künstlerin auch selbst etwas zu ihren Skulpturen sagen. Die Ausstellungsstücke können zum Ende der Ausstellung käuflich erworben werden, eine Preisliste liegt in der Kirche aus. Ebenfalls gibt es einen Büchertisch mit Publikationen von Cornelia Grzywa.