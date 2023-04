Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die DTM startet am Wochenende mit dem Rennen im italienischen Monza in die Saison. Dennoch ist nichts, wie es früher war. Das gilt auch für das Team Rosberg aus Neustadt, das sich in vielen Bereichen umstellen muss.

Es ist ein kompletter Neustart. Für die DTM, auch für das Team Rosberg. Statt der Prototypen nach Class-one-Reglement kämpfen von diesem Wochenende an 17 Piloten und zwei Fahrerinnen in GT3-Sportwagen